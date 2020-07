Littérature

Le Booker Prize fait la part belle aux premiers romans

Ce prestigieux prix littéraire, l’équivalent britannique du Goncourt, est accessible aux auteurs du monde entier, pourvu qu’ils écrivent en anglais.

Treize auteurs en compétition

Plus de la moitié des œuvres sélectionnées sont des premiers romans, une «proportion inhabituellement élevée», a relevé Gaby Wood, directrice littéraire de la Booker Prize Foundation, citée dans un communiqué. Les noms des six finalistes seront annoncés le 15 septembre, avant la désignation du vainqueur en novembre. À la clé, une récompense de 50’000 livres (environ 59’000 francs) et l’assurance d’une renommée internationale.

Outre Salman Rushdie et Margaret Atwood, parmi les romanciers déjà distingués figurent également Yann Martel, Kazuo Ishiguro et Julian Barnes. L’an dernier, le prix avait été attribué conjointement aux écrivaines canadienne Margaret Atwood et anglo-nigériane Bernardine Evaristo, respectivement pour «Les Testaments» et «Girl, Woman, Other».