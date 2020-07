200 marques boycottent Facebook... qui perd une fortune

Net

Près de 200 marques, dont Coca-Cola, Levis et Starbucks, boycottent en ce moment Facebook. La mesure s'inscrit dans la lutte contre la haine sur les réseaux.

Avec l'ajout de firmes de poids vendredi, comme Unilever, les marchés ont réagi: le géant des réseaux sociaux a perdu plus de 50 milliards de dollars de capitalisation boursière en une journée, avant de rebondir de plus de 10 milliards lundi. «Nous sommes entrés dans une nouvelle ère du militantisme numérique», remarque Greg Sterling, un analyste spécialisé dans le marketing en ligne.

«Les ONG font appel aux annonceurs pour assainir les réseaux sociaux, à cause de leur réticence, voire de leur refus, à le faire eux-mêmes. Dont acte: toutes les plateformes sociales vont être obligées de réexaminer leur règlement, de l'ajuster ou d'adopter de nouvelles mesures qui empêchent la haine et le racisme de proliférer.»

Concessions

7 millions d'annonceurs

La plateforme retirera désormais plus de types de publicités incitant à la haine, et les messages problématiques des politiques pourront être masqués et signalés en tant que tels, à la manière de Twitter. Mais Facebook compte plus 7 millions d'annonceurs sur sa famille d'applications, et la majorité sont des PME.