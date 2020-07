Le calendrier sera encore chamboulé

L'espace commentaires a été desactivé

blade 15.07.2020 à 15:50

je ne suis pas toujours derrière Constantin avec certaines réactions pas toujours appropriées dans le passé, mais dans ce cas je pense qu'il avait entièrement raison quand le foot suisse s'est arrêté, que lon ne reprenne plus le championnat, et peu de journalistes non plus parlent de la pression mise par Teleclub pour aller au bout. Que les valides gagnent au mois d'aout et pas les meilleurs. Oui que ce passerait il si des cas de covid apparaissent a St-Gall ou YB comme se fut le cas au FC Zurich ???? A mediter....