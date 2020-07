Inondations et coulées de boue dans le canton de Lucerne

Plusieurs cellules orageuses violentes sont passées au-dessus de la région. La police a reçu 620 appels d'urgence mais personne n'a été blessé.

Plusieurs cellules orageuses violentes sont passées au-dessus de la région, indique la police cantonale. Les fortes pluies ont entraîné des inondations. Le niveau des ruisseaux et des rivières est rapidement monté. Des dépotoirs et ponceaux de ruisseaux ont été bouchés. Personne n'a été blessé. La police a enregistré 620 appels d'urgence entre 16h30 et 05h15.

Aérodrome d'Emmen inondé

La ville et l'agglomération de Lucerne ainsi que l'ouest et le nord du canton ont été les régions les plus touchées. Caves, garages, routes et passages routiers inférieurs ainsi que l'aérodrome militaire d'Emmen ont été inondés. Plusieurs lignes ferroviaires ont été perturbées. Des coulées de boue et des glissements de terrain ont en outre entraîné la fermeture de plusieurs routes.