Brésil

Le carnaval de Rio menacé par le Covid

Plusieurs écoles de samba annoncent déjà qu’elles ne participeront pas aux festivités prévues en février si d’ici-là aucun vaccin n’est trouvé contre le coronavirus.

Au carnaval de Rio, une des plus grandes fêtes populaires au monde, les fastueux défilés des écoles de samba et leurs chars monumentaux au Sambodrome attirent des milliers de touristes du monde entier.

Lourds investissements

«On risque de faire de lourds investissements et de voir plus tard la courbe des contaminations remonter, ce qui pourrait amener la justice à suspendre» les défilés, a-t-il ajouté.

Chaque école défile avec près de 3000 membres costumés, dansant très près les uns des autres et chantant tout le long du cortège, qui dure un peu plus d’une heure.

11’474 morts

Dans l’État de Rio, le dernier bilan du Ministère de la santé fait état de plus de 132’000 personnes contaminées et 11’474 morts, mais la courbe des décès enregistrés chaque jour est en baisse depuis plusieurs semaines, 59 ayant été recensés lors des dernières 24 heures.

Deux des vaccins en cours d’élaboration les plus avancés au monde doivent être testés sur plusieurs milliers de volontaires au Brésil et les prévisions les plus optimistes tablent sur une homologation d’ici à la fin de l’année et des vaccinations début 2021.