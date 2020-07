Le CERN bat le record d'intensité électrique

Genève

Grâce à un nouveau supraconducteur, le centre de recherches est parvenu à transporter 54 000 ampères. Il espère atteindre le 120'000!

Une puissance inégalée

«C’est la ligne de transmission de courant la plus puissante jamais construite et exploitée!», s'est enthousiasmée Amalia Ballarino, conceptrice et responsable du projet. Elle a été développée dans le cadre du projet HL-LHC (LHC à haute luminosité), qui succédera au collisionneur de particules actuel, le LHC, en 2027. Cette liaison n'est qu'un prototype de celle qui sera installée dans l'accélérateur et qui comportera 19 câbles capables de transporter jusqu'à 120 000 ampères! Pour le record qui vient d'être établi, le courant n'a circulé que dans quatre câbles, deux à 20 000 ampères et deux à 7000 ampères.