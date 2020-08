Frayeur

Le chanteur d’UB40 victime d’un AVC

Duncan Campbell, le leader du groupe anglais de reggae, a été hospitalisé. Ses acolytes ont cependant assuré qu’il était «déjà remis sur pied».

Leader après le départ de son frère

Duncan Campbell était devenu le leader d’UB40 lorsque son frère Ali a quitté le groupe en 2008. La formation est connue pour ses chansons «Red Red Wine», «Falling In Love With You», «Don’t Break My Heart», «Groovin'» ou encore la reprise d’«I Got You Babe».