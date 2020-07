Zurich

Un chef de clinique de l'USZ démis de ses fonctions

Le responsable de la clinique de chirurgie cardiaque de l'hôpital universitaire de Zurich a été mis en congé pour une durée indéterminée, afin ramener le calme dans l’institution.

Il n'est pas certain qu'il puisse retourner à l'USZ une fois que l'enquête du Ministère public sera terminée.

Le chef de la clinique de chirurgie cardiaque de l'hôpital universitaire de Zurich (USZ) a été démis de ses fonctions. Il n'a pas été licencié, mais il n'a plus accès au système interne et ne peut plus donner d'instructions aux employés.