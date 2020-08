Actualisé 10.10.2017 à 04:30

Le chef vient de loin

Food

Quand des réfugiés se mettent en cuisine, c'est un vrai festival !

par Josiane et Josette

On aime manger, vous le savez. On aime toutes les cuisines du monde, du nord, du sud, de l’est et de l’ouest. On aime faire des découvertes (plus ou moins cadrées quand même, notamment en termes de bestioles vivantes ou/et absolument dégoutantes). Soit. De vous parler de restaurants, c’est une chose, mais c’est presqu’un peu simple, ma bonne Dame, presqu’un peu facile, trop banal, trop vu. Nous continuerons évidemment de vous raconter nos expériences depuis la salle, lovées dans les banquettes de nos établissements coup de cœur, mais nous profitons aujourd'hui d’une magnifique initiative pour vous raconter un peu l’envers du décor. Avant la table, il y a la cuisine et dans la cuisine, il y a le chef. Il imagine, il teste, il goûte, il confectionne et il partage. Et pendant 5 jours à Genève, il prête son tablier à un confrère venu de loin. Le Refugee Food Festival débarque avec valises et épices. Nous avons rencontré Julia et Brice, les responsables de cette édition suisse romande.

En juin 2016, à Paris, lors de la journée des réfugiés se tient la toute première édition d'un festival qui fait désormais le tour de l'Europe. Marine Mandrila et Louis Martin en sont les instigateurs. Depuis 2013 avec leur association Food Sweet Food ils parcourent le monde pour se rendre chez l'habitant et découvrir les us et coutumes des pays au moyen de la fourchette. C'est ainsi qu'ils décident d'amener le reste du monde en France, tout en redonnant force et espoir aux populations réfugiées. Le principe est tout simple : le temps d'une soirée, d'un repas, un chef réfugié, demandeur d'asile ou détenteur d'un permis d'admission provisoire s'invite dans la cuisine d'un restaurant pour y proposer son menu.

En collaboration étroite avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, cette idée brillante et conviviale fait des émules et des coordinateurs pointent le bout de leur nez à Strasbourg, Lyon, Lille, Bordeaux mais aussi Athènes, Bruxelles, Amsterdam, Florence ou Madrid, et aujourd'hui Genève. Brice Ngarambe est devenu le porteur de ce projet avec l'aide de Julia Dao au HCR et de Food Sweet Food. Il a déniché de fantastiques chefs en participants notamment à des activités avec les résidents de l'Hospice général où il s'engage bénévolement. Au fil de discussions et d'échanges, il rassemble 5 femmes et hommes hors pair, d'origines diversifiées, qui, avec leur expérience professionnelle, leur générosité et leur inventivité, sont susceptibles de participer au festival. Les établissements genevois ne font pas la fine bouche, ils sont ravis et les accueillent à bras ouverts.

Les rencontres entre les chefs d'ici et d'ailleurs démarrent sur la pointe des pieds mais très vite le langage est commun. À tel point que les coordinateurs du projet sont bien souvent de trop, un air de dire: «Ne nous dérangez pas avec vos questions, on a tout arrangé!»

Ainsi, le chef syrien Nadeem Khadem Al Jamie (ici en compagnie du Directeur de l'Hôtel Jean-Vital Domezon et du chef Michaël Coquelle) réalisera un menu tout en finesse pour lancer le festival à l'Hôtel d'Angleterre. Cette force tranquille devient une machine d'expression culinaire quand il se retrouve derrière les fourneaux et il saura à coup sûr vous emmener avec lui sur les routes de Damas.

Le gai luron Timothy Desmond Eze fera profiter les clients des Bains des Pâquis de ses spécialités nigériennes en toute décontraction et convivialité. Pour un déjeuner qui sort de l'ordinaire, nous emprunterons la digue au-dessus des flots pour attraper au vol une blague ou un éclat de rire de ce sympathique Monsieur.

Et n'oublions pas le quasi équilibre entre Dames et Messieurs, puisque deux chefFEs (il aura fallu trois corrections automatiques pour que le féminin reste !) seront aux commandes de l'Olivier de Provence et de la petite cuisine de Foound. Charme et délicatesse presqu'italienne pour la jolie jeune femme qui ravira le palais des convives de l'Olivier de Provence de ses mets tibétains. Pleine d'énergie et débordante de vie et d'idées, Dekyi Dolkar ne vous laissera pas indifférents.

La veille, Fieruz Tafla, originaire d'Érythrée, fera valser l'alter work de Foound. Festif, en musique et pour bien commencer le week-end, vous pourrez découvrir la cuisine des rues d'Asmara. Pleine d'enthousiasme, instinctivement douée pour les assaisonnements et les associations savoureuses, elle est déjà dans les starting blocks for the next step !

Enfin, pour clôturer ces 5 jours, nous pourrons brancher nos papilles sur le brunch des Halles de l'Île qui, pour l'occasion, sera agrémenté de touches sri-lankaises. Réservé et d'un professionnalisme à toute épreuve, Thambithurai Sritharan (ici avec le chef John Griffin) fera sans aucun doute des prouesses. Habitué des buffets et autres tablées gigantesques, il serait futé de repartir avec ses coordonnées pour de prochains événements...

Les liens tissés lors de l'expérience de ces femmes et de ces hommes aux trajectoires secouées leur offrent dignité et nouvelles perspectives professionnelles. C'est l'objectif premier de cette manifestation qui vise aussi à entrouvrir une porte entre deux mondes qui, qui sait, pourraient peut-être revenir sur certains clichés et se tendre un peu plus la main. Manger c'est se retrouver, manger c'est se respecter, manger c'est partager, manger c'est aimer. Et tout peut arriver autour d'un bon petit plat !