Le combat de Killian Auberson se poursuit

Motocross

Victime d’une chute à l’entraînement, le pilote vaudois de supercross Killian Auberson a commencé la physiothérapie mais les progrès sont pour l’heure rares.

D’un point de vue physique, les progrès, hélas, sont rares. Auberson a commencé la physiothérapie et bouge de lui-même le plus possible. Le combat sera long, il le sait et il ne lâche rien. En Suisse, plusieurs actions ont été lancées, notamment la vente de stickers à l’effigie du pilote