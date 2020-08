Suisse

Le comité directeur de l’UDC veut Marco Chiesa à la tête du parti

Le conseiller aux États tessinois est soutenu à l’unanimité par le comité directeur de l’UDC, a annoncé ce lundi le parti dans un communiqué.

Le conseiller aux États tessinois s’engage corps et âme pour le bien de la Suisse et les valeurs de l’UDC, écrit celle-ci lundi dans un communiqué. Un de ses avantages est aussi son origine de Suisse latine, où ces valeurs deviennent de plus en plus importantes et où l’UDC a le plus grand potentiel de croissance.