Voyage d’étude

Le Conseil d’Etat reste en Valais pour «prendre le pouls du canton»

Le Conseil d’Etat valaisan effectue son traditionnel voyage d’étude du 4 au 8 août. Leur périple a débuté dans la matinée dans l'Entremont.

Le programme se poursuit au Col du Grand Saint-Bernard. Ils ont aussi prévu de s'entretenir avec l'ancien chef de la division maladies transmissibles de l'Office fédéral de la santé publique Daniel Koch. Cette première journée doit se terminer par un repas avec les autorités locales, dans un esprit de proximité et de solidarité.

Mercredi, le Conseil d'Etat fera entre autres halte à la cave La Madeleine à Vétroz «pour se rendre compte in situ des problématiques auxquelles la vitiviniculture est confrontée», souligne le communiqué. Le gouvernement valaisan y recevra la présidente du Conseil national Isabelle Moret et le président du Conseil des Etats Hans Stöckli, en visite officielle en Valais. La journée se terminera à Arolla où il abordera avec les autorités communales le thème du tourisme sous l'angle local et national.