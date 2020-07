Le Conseil fédéral en course d'école avec deux Prix Nobel

Berne

Le gouvernement était dans le Gantrisch avec les astrophysiciens Michel Mayor et Didier Queloz. Mais le ciel ne leur a pas permis de voir les étoiles.

Mais la rencontre des Sept Sages avec encore plus sages qu'eux, les Prix Nobel Didier Queloz et Michel Mayor a été un grand moment.

Pour une fois, le Conseil fédéral a fait une course d'école nocturne dans l'espoir de voir des étoiles.

Les conseillers fédéraux ont terminé vendredi leur course d'école de deux jours, où ils ont visité la collection de textiles anciens de la fondation Abegg à Riggisberg BE. La deuxième partie de l’excursion du Conseil fédéral aura lieu au mois d’octobre.

Balade sous les étoiles avec des prix Nobel

En compagnie des prix Nobel Michel Mayor et Didier Queloz, récompensés en 2019 pour leurs découvertes en astronomie, le Conseil fédéral s’est lancé, tard dans la soirée, dans une balade sous les étoiles, profitant du contexte pour parler avec les deux astrophysiciens de leurs travaux et de la politique en matière de recherche.

Visite de la fondation Abegg à Riggisberg

Vendredi, l’excursion s’est poursuivie à la fondation Abegg par la visite de la collection de textiles anciens. Les conseillers fédéraux et le Chancelier de la Confédération ont pu profiter d’une visite guidée de l’exposition où ils ont notamment découvert des textiles issus de la Route de la soie, des tapisseries datant de la fin de l’Antiquité et un couvre-chef brodé d’or du 12e siècle, réputé être la couronne d’Hildegarde de Bingen.

Ils ont aussi eu un aperçu de l’exposition temporaire intitulée «Tisserands arabes et rois chrétiens», consacrée aux tissus de l’Espagne médiévale. La visite de la fondation s’est achevée sur un concert donné par un quatuor de violoncelles sous la direction de Thomas Demenga.

Rencontre avec des élèves

Les grands rassemblements étant encore à éviter en raison du coronavirus, ils s’en sont tenus, après la visite de la fondation, à échanger quelques mots avec des élèves et des représentants de la commune de Riggisberg ainsi qu’avec des représentants du canton de Berne. Ensemble, ils ont parlé des expériences vécues ces dernières semaines et les élèves ont fait part de leurs espoirs et de leurs projets d’avenir.