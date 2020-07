Le Conseil scientifique dit être calomnié par Raoult

France

Le célèbre et controversé professeur est accusé d'avoir sali le Conseil scientifique qui éclaire le gouvernement, lors de sa récente audition devant la commission d'enquête sur la Covid-19.

Des propos tenus par Didier Raoult devant les députés de la commission d'enquête sur le Covid-19 sont «infamants» et relèvent de la «calomnie», ont accusé le Conseil scientifique qui éclaire le gouvernement et la Haute autorité de santé (HAS) dans des courriers à l'Assemblée obtenus jeudi par l'AFP.