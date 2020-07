Le conservateur Duda réélu en Pologne

Présidentielle

Le chef de l’État conservateur polonais Andrzej Duda a remporté les élections à l’issue du second tour de la présidentielle.

Champ de bataille

Andrzej Duda, qui a promis de défendre les aides sociales populaires mises en place par le PiS, a bénéficié du soutien ferme d’agriculteurs, ouvriers, chômeurs et retraités, alors que Rafal Trzaskowski a tenté de réunir un électorat bien plus disparate.

«C’est une Pologne divisée en deux qui sort de ces élections (…) et il sera difficile d’apaiser la situation et de renouer les liens entre les deux camps», a estimé le politologue Kazimierz Kik de l’Université de Kielce, dans le sud de la Pologne. «La Pologne se réveille devant un triste champ de bataille avec les deux camps vaincus, car nul ne peut crier victoire», a-t-il ajouté.

«Entre le blanc-et-rouge et l’arc-en-ciel»

Le président sortant a fait une campagne polarisante, attaquant notamment les droits des personnes LGBT et rejetant l’idée d’indemnisations pour les biens juifs volés par les nazis et sous le régime communiste. «Ces élections sont une confrontation de deux visions de la Pologne, entre le blanc-et-rouge et l’arc-en-ciel», avait résumé vendredi le ministre de la Justice Zbigniew Ziobro, faisant référence au drapeau national polonais et au symbole utilisé par la communauté LGBT.