Japon

Le coronavirus a été favorable aux finances de Mario

Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo a annoncé jeudi des résultats florissants au premier trimestre 2020/21, voyant ses ventes de consoles Switch et de jeux dopées par les confinements mis en place à cause de la pandémie de coronavirus.

Rupture de stock

Nintendo a annoncé avoir vendu sur le trimestre écoulé 5,68 millions de consoles (incluant la Switch Lite, version allégée et uniquement portable lancée en septembre 2019), près de trois fois plus qu’un an plus tôt.