Banque Le coronavirus a ralenti l’activité de la BCV

La Banque cantonale vaudoise (BCV) a constaté une baisse de l’activité commerciale, et donc de ses recettes, à cause de la crise liée au Covid-19.

Parallèlement à ce recul global des recettes, la BCV a allégé ses charges de 1% à 252,9 millions. Le résultat opérationnel a plongé de 14% à 179 millions. Dans son communiqué, l'établissement cantonal explique ce repli par le ralentissement de l'activité clientèle et par des provisions pour risques de crédit de 20 millions.

6000 crédits Covid-19

Le bénéfice net s'est étiolé de 13% à 158 millions de francs. Ces résultats sont inférieurs aux prévisions des analystes du consensus AWP, à l'exception des charges, peu ou prou dans la cible. Les recettes étaient attendues à 487,3 millions, le résultat d'exploitation à 197,4 millions et le bénéfice net à 170 millions.

La BCV a octroyé plus de 6000 crédits Covid-19 pour un total supérieur à 700 millions. Les créances hypothécaires ont pris 1% sur six mois à 27,42 milliards de francs et les dépôts clientèle 2% à 33,72 milliards. La somme au bilan a atteint 50,27 milliards (+4%).