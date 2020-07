Commerce de détail

Le coronavirus fait plonger Valora dans le rouge

La pandémie a provoqué une chute importante des ventes de l’exploitant de kiosques et commerces de proximité. Le bénéfice net de 27,4 millions en 2019 s’est mué en une perte nette de 15,9 millions au premier semestre.

En plein confinement, en avril, environ 40% des points de vente Valora avaient diminué leurs durées d’ouverture et 20% étaient carrément fermés. En juin, ces valeurs s’établissaient respectivement à 45% et 5%, précise la société dans son communiqué.

Le bénéfice net de 27,4 millions en 2019 s’est mué en une perte nette de 15,9 millions au premier semestre 2020. Le résultat opérationnel (Ebit) a également glissé dans les chiffres rouges, à -10,9 millions, contre +42,8 millions un an plus tôt. Par contre, l’excédent brut d’exploitation (Ebitda) est resté positif, à 21,7 millions, contre 74,5 millions un an plus tôt.