Économie

Le coronavirus pénalise Axa Suisse au 1er semestre

L’assureur suisse a été lourdement affecté par les frais engendrés par la pandémie de Covid-19 entre les mois de janvier et juin.

Le bénéfice net a chuté de 62,4% à 140 millions de francs entre janvier et fin juin, principalement en raison de la volatilité sur les marchés financiers et d’une hausse des charges de sinistres, notamment dans les assurances voyages, protection juridique et épidémies, a précisé la filiale helvétique du groupe français dans un communiqué.