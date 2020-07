Le coronavirus pourrait faire une autre victime: la corrida

Espagne

Arrêtée en raison du confinement, la tauromachie risque de ne pas reprendre, redoutent ses partisans, qui manifestent leur soutien.

Les banderilles se plantent les unes après les autres contre la corrida en Espagne. Déjà interdite depuis 2010 en Catalogne par le Parlement régional, cette pratique est de moins en moins populaire dans le pays, selon un récent sondage publié par «El Español» . 56,4% des électeurs y seraient opposés contre 24,7% qui sont pour et 18,9% indifférents. Le nombre de fêtes incluant des corridas ou courses de taureaux a d'ailleurs nettement diminué, passant de 2684 en 2009 contre 1424 10 ans plus tard, en 2019, selon le «New York Times» .

Taureaux amenés à l'abattoir

Et après les défenseurs des animaux, la tauromachie a été attaquée par un nouvel ennemi cette année: le coronavirus. Le confinement a provoqué l'annulation des corridas et des courses de taureaux, même la plus célèbre qui a lieu à Pampelune. Ce qui a placé les éleveurs de ces animaux dans un situation extrêmement difficile. Beaucoup ont dû se résoudre à envoyer des taureaux à l'abattoir. Si l'animal meurt dans les deux cas (quoiqu'en certaines occasions, le public d'une corrida puisse gracier un taureau valeureux), l'éleveur, lui, ne trouve pas son compte avec la boucherie. Il ne touche que 400 euros par bête, alors que l'élevage d'un taureau coûte entre 4000 et 5000 euros . Tandis qu'en le vendant pour une corrida, cela permet au minimum de rembourser l'investissement, voire de faire un joli bénéfice, le festival de Pampelune pouvant offrir jusqu'à 15 000 euros par tête.