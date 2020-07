Economie

Le coronavirus risque de creuser l’écart entre les sexes

Selon le FMI, les progrès réalisés par les femmes durant ces 30 dernières années pour réduire l’écart économique avec les hommes pourraient être compromis par la pandémie.

Plus de travaux ménagers non rémunérés

En raison de la nature de leur emploi, le télétravail n’est pas une option pour de nombreuses femmes (environ 54% des femmes aux États-Unis et 67% au Brésil). En outre, les femmes ont tendance à effectuer plus de travaux ménagers non rémunérés que les hommes, environ 2,7 heures par jour de plus, selon les données du FMI. «Elles assument l’essentiel des responsabilités familiales résultant des mesures de confinement telles que les fermetures d’écoles», poursuivent les responsables du Fonds. Une fois les mesures levées, les femmes mettent plus de temps à retrouver un emploi à plein temps.