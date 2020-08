Coronavirus

Le couac de l’OFSP? «Des erreurs peuvent se produire»

L’autorité sanitaire nationale a commis une belle bourde en déclarant que les principaux foyers d’infections se trouvaient dans les boîtes de nuit. Mais l’erreur est humaine, excusent en substance les responsables.

La correction était inattendue, «mais des erreurs peuvent se produire», a commenté ce lundi Lukas Engelberger sur les ondes de la SRF . Il relève toutefois que dans leur prise de décision, les cantons réagissent avant tout aux incidents survenus sur leur territoire et qu'ils peuvent ainsi juger de la situation de manière fiable.

Sur les 793 déclarations cliniques reçues entre le 16 juillet et le 1er août, 216 infections ont eu lieu dans le cadre familial, précise l'OFSP. Le lieu de travail a causé 69 infections.

Les discothèques et les clubs ne recensent que quinze cas, les bars et les restaurants treize. Vingt-quatre personnes ont été contaminées suite à une fête privée. Les rassemblements spontanés ont fait 17 victimes et les manifestations une seule.