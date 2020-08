Coronavirus

Le Covid-19 a fait plus de 100’000 morts au Brésil

Avec 100’477 morts et 3’012’412 cas confirmés, le Brésil est le deuxième pays le plus touché par le coronavirus, après les États-Unis.

Les chiffres officiels (100’477 morts et 3’012’412 cas confirmés de contamination) doivent toutefois être relativisés en raison de l’insuffisance de tests, les spécialistes estimant que le nombre total de personnes infectées pourrait être jusqu’à six fois plus élevé. Le Brésil déplore 478 morts par million d’habitants, un chiffre équivalent à celui des États-Unis (487), mais inférieur à celui de l’Espagne (609) ou de l’Italie (583).

Plus de 1000 décès quotidiens sont recensés en moyenne depuis plusieurs semaines, alors que la pandémie entre dans son sixième mois dans le pays. Le premier cas confirmé de Covid-19 a été recensé à São Paulo le 26 février, et le premier décès le 12 mars, également dans la mégalopole. Le seuil des 50’000 morts a été dépassé une centaine de jours plus tard, mais ce total a ensuite doublé en moitié moins de temps.

«Virus cruel»

Le rythme des contaminations s’est accéléré ces dernières semaines dans les campagnes, à l’intérieur des terres, et dans les régions où le virus est arrivé plus tard, notamment dans le Sud et le Centre-Ouest. En revanche, il est stable dans les États du Sud-Est comme São Paulo et Rio de Janeiro, les plus touchés en chiffres absolus, et en baisse dans les régions du nord, où la situation était catastrophique en avril et en mai.