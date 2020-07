Deux vedettes de Bollywood ont contracté la Covid-19

Inde

L' ancienne Miss Monde Aishwarya Rai et son beau-père, une méga-star du cinéma indien, Amitabh Bachchan, ont été testés positif.

La superstar de Bollywood et ancienne Miss Monde Aishwarya Rai, 46 ans, a été testée positive au coronavirus, a déclaré dimanche à l'AFP un responsable de la ville de Bombay, un jour après l'annonce de la contamination de son beau-père et légende vivante du cinéma indien, Amitabh Bachchan.

Aishwarya Rai a été couronnée Miss Monde en 1984 et fait ses débuts au cinéma à la fin des années 1990.

Elle a fait de nombreuses apparitions sur le tapis rouge du Festival de Cannes, devenant progressivement un des visages de Bollywood les plus connus à l'étranger.

«J'ai été testé positif au virus Covid» et «envoyé à l'hôpital», a déclaré de son côté samedi Amitabh Bachchan sut Twitter à ses 43 000 abonnés.

Leurs proches invités à se faire tester

Affectueusement surnommé «Big B», il est devenu célèbre au début des années 70 quand il a a commencé à jouer dans des films à grand succès comme «Zanjeer» et «Sholay». Près d'un demi-siècle plus tard, il continue à tourner et à faire salles combles.