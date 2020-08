Tribunal fédéral

Le Covid-19 ne permet pas d’imposer une audience par vidéo

Une audience du Tribunal du commerce du canton de Zurich avait été tenue par vidéoconférence malgré l’opposition de la partie défenderesse. Le Tribunal fédéral a admis son recours.

À fin février, la date des débats avait été fixée le 7 avril 2020 devant le tribunal. En raison de la pandémie, la vice-présidente a décidé que l’audience se tiendrait par vidéoconférence avec l’application pour smartphones «Zoom Cloud Meetings». La partie défenderesse s’est opposée à cette procédure et a demandé l’annulation de l’audience. Elle n’y a pas pris part et le tribunal a admis entièrement l’action qui était intentée contre elle.

Pas de base légale

Dans un arrêt publié vendredi, le Tribunal fédéral admet le recours de la défenderesse et annule la décision. Il constate qu’aucune base légale ne permettait d’ordonner une vidéoconférence contre l’avis d’une partie. Le tribunal du commerce ne pouvait pas non plus se fonder sur la situation extraordinaire créée par la pandémie.