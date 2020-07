Le dentiste lui demande d'ôter ses écouteurs: il casse tout

France

Un quadragénaire est devenu enragé lorsque le praticien a voulu qu'il enlève casquette et casque avant de prendre place dans le fauteuil.

Le dentiste trouvait la casquette et les écouteurs peu pratiques pour soigner le patient. Ce dernier n'était pas du même avis.

Mais au moment de monter sur la chaise, le dentiste lui demande d'enlever sa casquette et ses écouteurs, qu'il portait toujours sur la tête. Et visiblement, la musique n'adoucit pas les mœurs, car l'individu est devenu furieux, a insulté le personnel du cabinet et s'est mis à tout casser.