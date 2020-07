Le départ du président de l’Église réformée au cœur du synode

Le président de l'EERS Gottfried Locher a démissionné fin mai après la publication d’une lettre ouverte mettant en cause son comportement.

«Cette affaire est devenue plus complexe en raison de la divulgation d'une relation privée entre le président Gottfried Locher et Sabine Brändlin, membre du conseil, et n'a pas permis de faire toute la transparence en raison d'interventions juridiques», explique le communiqué.