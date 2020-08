Coronavirus Les tests et le traçage ne suffisent pas

Des chercheurs britanniques estiment que les tests et le traçage des personnes atteintes du Covid-19 sont importants, mais ne pourront pas limiter à eux seuls la pandémie.

Les tests de dépistage du Covid-19 et le traçage des contacts des personnes infectées sont des mesures essentielles pour ralentir la circulation du coronavirus, mais ne suffiront pas si elles ne sont pas combinées avec d'autres actions, estiment mercredi des chercheurs britanniques.

Résultats dans les 24 heures

«Nos résultats montrent que tester et tracer peut aider à réduire le taux de reproduction, mais seulement si c'est fait de façon efficace et rapide», avertit dans un communiqué Nicholas Grassly, professeur à l'Ecole de santé publique de l'Imperial College, et auteur principal de l'étude, publiée dans la revue «The Lancet Infectious Diseases».