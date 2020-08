il y a 52min

Football

Le derby de la dernière chance pour les Valaisans

Anciens joueurs de Servette et Sion, Sébastien Fournier et Alexandre Rey décryptent le match décisif entre Servette et Sion de ce lundi (20 h 30).

par Brice Cheneval

Sébastien Fournier du temps où il entraînait le FC Sion. KEYSTONE

En début de saison, Sion paraissait taillé pour jouer l’Europe, tandis que Servette, en bon promu, était promis à la course au maintien. Le grand écart s’est confirmé, mais pas dans l’ordre attendu. Lors de cette dernière journée de Super League, de pimpants Genevois, encore émoustillés de leur qualification pour l’Europa League, accueillent de fiévreux Valaisans, à la lutte pour éviter le barrage.

Lâcher les chevaux

Assurés de terminer quatrièmes, les premiers n’ont plus rien à jouer. En revanche, les seconds doivent obtenir un meilleur résultat que Thoune pour accrocher la huitième place, synonyme de maintien. De quoi envisager une rencontre plaisante selon Sébastien Fournier, ancien joueur et entraîneur des deux équipes: «Servette n’a rien à perdre et c’est une équipe naturellement joueuse. De l’autre côté, Sion n’a pas d’autre choix que d’être entreprenant et ambitieux. On peut s’attendre à un match ouvert.»

Lui aussi passé par Servette et Sion, en tant que joueur, Alexandre Rey se montre moins affirmatif quant à la volonté des Sédunois de se débrider. «Je suis curieux de voir s’ils vont se montrer conquérants car, pour l’instant, on n’a rien vu de cela, affirme-t-il. Ils ont tout intérêt à aller de l’avant, je ne comprendrais pas qu’ils ne le fassent pas. Certes, un point peut leur suffire, dans le cas où Thoune perdrait à Zurich. Mais ce serait une erreur de compter sur un faux pas de leur concurrent. Si vous ne lâchez pas les chevaux maintenant, jamais vous ne le ferez. J’étais attaquant donc c’est normal que je tienne ce discours (rire).»

Pour Rey, l’importance du visage affiché par Sion ne se résume pas uniquement à une quête de victoire contre les Grenat. Il pourrait également servir de déclic pour préparer l’éventuel barrage face à Vaduz.

Une confiance à évaluer

Une question de confiance, donc. Sur ce point, l’état de la troupe de Paolo Tramezzani sera scruté attentivement, ce lundi soir. Vainqueur à Tourbillon vendredi (0-1), le champion Young Boys a mis fin à la série de six matches sans défaite des locaux. La conséquence de ce résultat, Sion se retrouvant à nouveau barragiste, a donc peut-être réveillé les doutes. Une théorie à laquelle n’adhère pas Sébastien Fournier: «Le match contre YB était un accident, je ne pense pas que cela puisse briser la dynamique. Il n’y a pas de honte à perdre contre le champion. Les Bernois ont fait leur boulot. Mais malgré tout, Sion a mieux terminé le match, ils ont fait reculer YB. Le contenu n’est pas à jeter.»

«Le match contre YB était un accident, je ne pense pas que cela puisse briser la dynamique. Il n’y a pas de honte à perdre contre le champion» Sébastien Fournier, à propos de la défaite de Sion lors du dernier match contre Young Boys (0-1)

Autre interrogation: la notion de derby peut-elle décupler les sensations des Valaisans, que ce soit la détermination ou la peur? «Je ne le pense pas, rétorque Fournier. Si la mayonnaise avait pris, avec un stade plein, peut-être qu’il y aurait un impact. Là, le match se jouera presque à huis clos. Et à de rares exceptions près, aucun joueur des deux clubs ne s’inscrit dans cette rivalité. La différence se fera donc purement sur le jeu.»

Alexandre Rey lorsqu’il présidait la Fondation Gilbert Facchinetti. KEYSTONE

La fraîcheur, clé du match

Pour le champion de Suisse 1992 (avec Sion) et 1999 (avec Servette), la différence se fera sur la forme physique: «Genève va récupérer des éléments clés (ndlr: parmi les neuf absents à Lugano, Sasso, Ondoua et Routis devraient être disponibles ce lundi), donc il y aura davantage de fraîcheur de leur côté. Les 15 premières minutes de chaque période seront déterminantes.»

«On a besoin d’une Romandie forte en foot» Alexandre Rey