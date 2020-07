Football

Le dernier hommage à Sir Jack Charlton

L’ancien joueur de l’Angleterre a été enterré mardi dans la ville d’Ashington.

La carte de son frère, Bobby, et de sa famille.

Sir Jack est décédé le 10 juillet, à 85 ans, après avoir suivi, presque jusqu’au bout, la remontée en Premier League de Leeds United, le seul club dont il a porté le maillot: plus de 600 matches entre 1952 et 1973, pour 70 buts… alors qu’il jouait défenseur central.

Reconverti en entraîneur, Sir Jack a dirigé Middlesbrough, Sheffield Wednesday et Newcastle, puis il a signé un long bail avec l’Irlande (1986-1996) et l’a qualifiée pour ses deux premières phases finales de Coupe du monde, en 1990 et 1994, ainsi que l’Euro-1992.