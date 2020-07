Diplomatie

La Chine s'empare du consulat des Etats-Unis à Chengdu

Après la fermeture du consulat chinois de Houston par Washington, Pékin a répliqué en fermant le consulat américain de Chengdu. Lundi, la bannière étoilée a été descendue, puis des fonctionnaires chinois ont pris possession des lieux.

Symboliquement, la bannière étoilée a été descendue à l’aube à l’intérieur du complexe diplomatique de Chengdu, une cité géante de 16,5 millions d’habitants. Dans un bref communiqué, le ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé ensuite la fermeture du consulat et indiqué que la Chine avait «pris possession» du bâtiment à 10H00 (4h en Suisse).

Selon les images d’un média officiel, six fonctionnaires chinois sont arrivés lundi en minibus devant le consulat des Etats-Unis, puis sont entrés dans le bâtiment. Ils ont été secondés par plusieurs employés visiblement chargés du nettoyage, en combinaison intégrale et le visage recouvert d’un masque de protection. Une toile a été apposée sur un mur à l’extérieur de l’enceinte diplomatique pour cacher l’inscription «Consulat général des Etats-Unis d’Amérique».

«Vous allez nous manquer»

Un peu plus tôt, des employés avaient quitté à pied l’enceinte diplomatique. Certains portaient un sac sur le dos tandis que d’autres poussaient leur vélo à la main. La veille déjà, un autocar aux vitres teintées avait quitté les lieux, sous les huées d’une partie des badauds observant la scène. «Aujourd’hui nous faisons nos adieux au consulat des Etats-Unis à Chengdu. Vous allez nous manquer à jamais», a commenté sur le réseau social Weibo l’ambassade américaine à Pékin.

Inauguré en 1985, le consulat américain de Chengdu est devenu vendredi le dernier sujet d’une longue liste de contentieux entre Pékin et Washington, lorsque la Chine a ordonné la fermeture de la mission. Cette décision constitue la réponse du régime communiste à la fermeture forcée de son consulat de Houston par l’administration Trump, sur fond d’accusations d’espionnage.

Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a assuré jeudi que le consulat de Chine à Houston, quatrième ville des Etats-Unis, était une «plaque tournante de l’espionnage et du vol de propriété intellectuelle». «Certains employés du consulat des Etats-Unis à Chengdu se sont livrés à des activités sortant de leurs attributions, ils se sont ingérés dans les affaires intérieures de la Chine et ont mis en danger la sécurité et les intérêts chinois», a accusé en réponse la diplomatie chinoise.