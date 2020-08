Football

Le FC Sion a fêté son maintien au McDo

Alors que le club valaisan a fêté son maintien dans un fast-food, Christian Constantin évoque la transition entre le présent exercice et le suivant. «On ne bradera pas la Coupe », promet-il. Kasami sur le départ.

Lundi à Genève, Christian Constatin et Paolo Tramezzani se sont tombés dans les bras au coup de sifflet final. Et tant pis pour les règles de distanciation…

Sion doit-il son maintien en Super League à la panne d’électricité qui a provoqué l’interruption du derby du Rhône durant près de 20 minutes, au moment même où Servette semblait parti pour se royaumer? Christian Constantin n’est pas loin de valider l’hypothèse. «La panne d’éclairage nous a remis d’équerre, reconnait-il. Avant, on était mal…» A l’heure du dénouement, le sursaut d’orgueil valaisan a provoqué une fête improvisée à la Praille. C’est ensuite dans un McDo voisin que Sion est allé «célébrer» une huitième place synonyme de maintien – héros de la soirée avec un but et un assist, Kasami a réglé l’addition pour toute l’équipe.

A Tourbillon, Christian Constantin est confronté aux joueurs en fin de contrat alors même que la Coupe se profile. «Quand on a prolongé les contrats en juin, on a convenu qu’on allait finir le championnat (…) Ceux qui restent devront avoir un contrat pour la saison prochaine.»

Le cas de Paolo Tramezzani, qui a accompli la mission pour laquelle il avait été engagé, demeure lui aussi en suspense. Du moins en théorie. Car l’on sent le président déjà prêt à poursuivre l’aventure avec son sauveur. «Paolo est venu pour me rendre service et assurer le maintien, mon brave entraîneur a tenu parole en faisant progresser l’équipe. C’est quelqu’un que j’apprécie aussi. Mais lui ne m’a fait aucune promesse pour la suite et je ne lui ai rien promis non plus.»