Le FC Sion a fini par craquer à Bâle

Football

Les Valaisans ont bien défendu le point du match nul pendant 86 minutes. Avant d'encaisser deux buts.

Le coup est dur pour les Valaisans. Mais au final, la victoire rhénane ne souffre aucune discussion, tant les joueurs de Marcel Koller ont dominé les débats, comme l’indiquait déjà le «corners-score» à la mi-temps (9-0). Durant toute cette première période, Sion, le plus souvent acculé et incapable de sortir de son camp, n’a adressé qu’un tir cadré: celui, trop mou, de Pajtim Kasami à la 27e. Pour voir une action de foot digne de ce nom, il faudra même attendre la 64e, lorsque le même Kasami lança Ermir Lenjani dans la profondeur. Mais le tir de ce dernier n’en fut pas un.

Pour le reste, donc, Sion a subi, s’en remettant une fois de plus à Kevin Fickentscher. Le gardien et capitaine valaisan a longtemps repoussé l’échéance, détournant des essais de Campo (23e, 30e et 72e) ou Valentin Stocker (44e, 56e). Mais au moment où l’on se disait qu’il y avait du hold up dans l’air (occasion pour Lenjani à la 76e), la juste sentence est tombée. Juste pour des Bâlois qui n’ont jamais renoncé et juste aussi, serait-on tenté d’ajouter, pour des Sédunois qui n’avaient rien montré.