02.07.2020 à 20:26

Le FC Sion est désormais bien barragiste

Football

Les Valaisans ont été battus sur leur pelouse par le FC Lucerne (0-2) jeudi soir.

par Sport-Center

Ibrahima Ndiaye a ouvert la marque pour les Lucernois. Keystone

Barragiste de Super League après la victoire de Thoune mercredi soir, le FC Sion du président Christian Constantin, assis à côté de son fils Barthélémy en tribunes derrière les remplaçants, portait une sacrée pression sur ses épaules à l’heure de recevoir le Lucerne de Fabio Celestini, dans la fraîcheur de Tourbillon.

Après le bunker proposé à Bâle, les Sédunois ont démarré avec plus d’allant. Dès la 9e minute, grâce à l’abnégation de Baltazar, Lenjani a pu centrer en retrait. Mais le tir de Grgic était un poil trop croisé. Le deuxième frisson dans la défense lucernoise arrivait sur une combinaison à l’entrée de la surface. Sauf que Kasami ratait lui aussi la cage de Müller d’un chouïa (15e). Deux minutes plus tard, les Valaisans frôlaient la «cata». La tête du défenseur Burch était déviée par celle de Bamert et frappait la latte de Fickentscher. Ouf de soulagement chez la famille Constantin. Pas pour longtemps…

C’est finalement Ndiaye, sur un rush commencé à 30 mètres de la cage sédunoise, qui ouvrait la marque en décochant un tir sublime de l’extérieur du pied gauche qui laissait Fickentscher pantois (40e), pas aidé par l’attentisme de Bamert sur ce coup. Et c’est frustré que Serey Die, la nouvelle recrue pas qualifiée pour la fin de la saison, raccompagnait son gardien titulaire aux vestiaires à la pause.

«Mais sors-le ce bon à rien!»

La nuit tombée et les acteurs de retour sur le pré, Kasami n’appuyait pas assez sa passe à destination de Lenjani, qui voyait son tir contré (52e). Dans la foulée, la tête au point de penalty de Stojilkovic, titularisé pour la deuxième fois depuis son arrivée en janvier, s’envolait dans les tribunes. La frustration commençait alors à poindre chez les supporters valaisans. Et après une énième passe ratée, de Grgic cette fois-ci, on attendait derrière nous: «mais sors-le ce bon à rien!»

Fickentscher entretenait l’espoir d’un retour des siens au tableau d’affichage en remportant un face-à-face, il est vrai mal joué par Margiotta (64e). Sion commençait alors à squatter la moitié de terrain lucernoise. Mais Kasami voyait son coup franc enroulé sorti par l’aérien Müller dans sa cage, puis Ndoye son missile s’écraser sur la latte (68e)! Comme les Neuchâtelois mercredi dans le temps additionnel contre Saint-Gall, les Valaisans jouaient de malchance…

Pour couronner le tout, les locaux encaissaient le but du K.-O. par Schürpf, bien lancé par Eleke (88e). Depuis sa prise de fonctions, le coach Paolo Tramezzani a fait un point en quatre matches, contre Saint-Gall, Servette, Bâle et Lucerne, faut-il le préciser. Et Sion, un point derrière Thoune et deux devant Xamax, est aujourd’hui barragiste. Avant un déplacement à Saint-Gall et la réception de Bâle. Coton.

Jérémy Santallo, Sion

----------

Sion – Lucerne 0-2 (0-1)

Tourbillon, 1000 spectateurs. Arbitre: M. Bieri.

Buts: 40e Ndiaye 0-1, 88e Schürpf 0-2.

Sion: Fickentscher; Maceiras, Bamert, Abdellaoui, Facchinetti (84e Ruiz); Ndoye (84e Uldrikis) ; Kasami, Baltazar (76e Itaitinga), Grgic, Lenjani ; Stojilkovic (61e Wakatsuki). Entraîneur: Paolo Tramezzani.

Lucerne: Müller ; Knezevic, Alves, Burch ; Grether, Schulz, Emini, Mistrafovic (56e Schürpf) ; Ndiaye (80e Sidler), Margiotta (65e Eleke), Matos. Entraîneur: Fabio Celestini.

Notes: Sion sans Raphael, Cavaré, Zock, Toma, Patrick (blessés), Andersson, Khasa, Fortune (pas convoqués). Lucerne sans Ndenge, Burki, Kakabadze, Males (blessés). 17e : tête de Burch sur la latte. 34e : but de Baltazar annulé pour hors-jeu. 68e : tir de Ndoye sur le poteau.