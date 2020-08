Football

Le FC Sion est-il prêt à vivre une saison «normale»?

Le club valaisan privé de finale, l’heure est à la reconstruction à Tourbillon. Au-delà des allées et venues qui vont inévitablement rythmer l’été, la question centrale de la stabilité devrait guider sa réflexion.

Voici une semaine, le FC Sion tremblait encore pour sa survie en Super League, n’étant plus maître de son destin avant l’ultime journée du championnat. Le voici aujourd’hui en vacances, privé certes par YB, vainqueur 3-1 à l’arraché dimanche, d’une nouvelle finale de Coupe de Suisse. La perspective de soulever une quatorzième fois le trophée s’est envolée. Mais le FC Sion appartient toujours à l’élite helvétique, ce qui demeurait bien évidemment la priorité des priorités.

Voilà qui va au moins clarifier la situation

Après avoir dû évoluer au Wankdorf pendant près d’une heure en infériorité numérique – une sale habitude dont il lui faudra se débarrasser dès la rentrée -, Sion en restera donc là, sur un sentiment malgré tout de frustration évident. Ce qui est légitime quand on passe si près de l’exploit. Encore aurait-il fallu l’emporter ce dimanche aux tirs au but. Dans la forme qui est la sienne depuis quelque temps, gageons que Kevin Fickentscher, à nouveau éblouissant à Berne, aurait pu en être le héros.

À y regarder toutefois de plus près, l’élimination valaisanne dans les larmes représente peut-être, paradoxalement, un soulagement dans la mesure où cela va faciliter la construction du FC Sion version 2020-2021. Voilà qui devrait en tout cas contribuer à clarifier la situation des six joueurs en fin de contrats. Les Valaisans s’épargneront ainsi les problèmes d’YB, condamné à préparer une nouvelle équipe, en intégrant les inévitables renforts attendus avant son rendez-vous européen du 26 août, mais qui, quatre jours plus tard en finale, devra obligatoirement aligner des éléments éligibles pour l’actuelle saison.