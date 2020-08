FOOTBALL

Le FC Sion se retrouve sans entraîneur

Paolo Tramezzani n’a toujours pas prolongé son contrat à Tourbillon. Les annonces de Berne pourraient avoir modifié la donne.

Depuis ce jeudi, le FC Sion n’a officiellement plus d’entraîneur. Le contrat de Paolo Tramezzani s’achevait le 13 août (soit au lendemain de la finale de la Coupe de Suisse, tel que prévu initialement dans le calendrier concocté par les responsables de l’ASF) et il n’a pour l’heure pas été prolongé. Ce qui ne signifie nullement qu’une prolongation de bail ne soit pas à l’ordre du jour, mais il faudra probablement quelque peu patienter… dans le meilleur des cas.

Ce qui est sûr, c’est que Tramezzani a rempli sa mission, laquelle consistait à assurer le maintien du club valaisan en Super League, ce qu’il a fait, effaçant ainsi la pénible impression laissée trois ans plus tôt, lorsque son premier passage n’avait pas excédé quelques mois. A l’époque, le Mister avait laissé une addition ouverte, qu’il a désormais réglée. Sur ce plan-là, lui et son employeur sont donc quittes.

Quasi la même moyenne de points que Stéphane Henchoz

Avec Tramezzani à la barre (4 victoires et 4 nuls contre 5 défaites en championnat), Sion a carburé à la moyenne de 1,23 point. C’est à peine moins bien que celle obtenue avec Stéphane Henchoz en début de saison (1,3). A Tourbillon, le duo composé de Christian Zermatten et de Sébastien Bichard n’avait quant à lui obtenu que 4 points en 5 matches (0,8 de moyenne). Le plus mauvais bilan demeure celui du FC Sion de Ricardo Dionisio qui, en début d’année, n’avait récolté que deux misérables points en cinq rencontres (0,4).

En raison des conséquences du Covid-19 et de la nécessité de réduire la voilure, Christian Constantin ne sait pas encore quel sera le budget de fonctionnement du FC Sion. «Pour l’heure, résume son président, Paolo a des prétentions salariales sur lesquelles je ne peux et ne veux pas m’aligner. Économiquement, ce n’est pas possible, en fonction des problèmes que l’on a déjà et ceux, supplémentaires, que l’on risque de rencontrer à la rentrée.»