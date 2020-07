il y a 17min

Football

Le FC Zurich ou l’ombre de lui-même

Depuis les cas de Covid-19 avérés dans leurs rangs, les Zurichois n’ont plus gagné un match et inscrit qu’un seul but. L’occasion est donc belle pour le FC Sion, mardi soir au Letzigrund.

par Claude-Alain Zufferey

L’entraîneur du FC Zurich, Ludovic Magnin, lors du match de samedi face à Saint-Gall. Il a peiné à cacher sa lassitude par rapport à la situation. KEYSTONE

Le 10 juillet dernier, le FC Zurich a subitement arrêté de vivre. Suite au cas avéré de coronavirus concernant Mirlind Kryeziu, c’est toute l’équipe qui a dû être testée. Le verdict a été sans appel: 6 joueurs et 3 membres du staff étaient positifs, ce qui a entraîné la mise en quarantaine de tout le groupe.

Dès lors, le championnat de Super League a été profondément chamboulé. Dans un premier temps, la rencontre du vendredi 11 juillet entre le FC Zurich et le FC Sion a été reportée. Elle se jouera ce mardi 28 juillet (20h30). De quoi encore surcharger un peu plus le calendrier des Sédunois.

Des statistiques affligeantes

Dans un deuxième temps, les Zurichois ont pris la décision de jouer avec leur équipe des moins de 21 ans, renforcée par quelques anciens qui avaient perdu leur place. Ils ont affronté le FC Bâle en l’absence des 18 joueurs qui avaient fait match nul 1-1 face à Neuchâtel Xamax lors de la précédente rencontre. Les Bâlois se sont imposés 4-0 dans un non-match.

Le 18 juillet, cinq titulaires ont refait leur apparition face aux Young Boys. Mais cela n’a rien changé et l’addition a été encore plus salée: défaite 5-0. Dans les deux matches suivants, Zurich s’est incliné face à Lugano (1-0) et face à Saint-Gall, samedi dernier (3-1).

Depuis cet épisode Covid-19, le FC Zurich n’est plus que l’ombre de lui-même. Les statistiques sont impitoyables: quatre matches, quatre défaites, un but marqué et 13 buts encaissés. Avant le 10 juillet, la défense zurichoise concédait 1,29 goal par rencontre. Depuis le 10 juillet, sa moyenne est de 3,25 buts encaissés. Grand écart également en attaque avec 1,6 but marqué avant et seulement une moyenne de 0,25 but inscrit lors des quatre dernières rencontres.

Malgré cette série catastrophique, le FCZ n’a perdu qu’un seul rang au classement. Il est actuellement 6e de Super League.

Xamax et Servette certainement lésés