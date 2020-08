Football

Le FCB se qualifie sans trembler

Le FC Bâle jouera les quarts de finale de l’Europa League. Lors du match retour des 8es contre l’Eintracht Francfort (1-0; aller 0-3), il a fait le nécessaire pour ne jamais trembler.

Samuele Campo et les Rhénans ont su gérer leur avantage.

Tellement irréguliers en Super League, les Bâlois ont retrouvé le bleu de chauffe européen qui leur va si bien. Cela a permis aux troisièmes du C hampionnat de Suisse de briser une sorte de « plafond de verre » , puisque pour la première fois de leur histoire continentale, ils ont réussi à éliminer un club allemand au terme d’une confrontation à élimination directe. La suite, c’est le Shakhtar à Gelsenkirchen, mardi prochain, grâce notamment au but de Fabian Frei jeudi, tombé à la 88e minute.

Les Allemands avaient promis d’attaquer cette rencontre pied au plancher et ils n’ont pas menti du moins sur le papier, débutant la rencontre avec trois purs attaquants de pointe. Mais le FCB n’avait pas gagné l’aller 0 -3 par hasard. La troupe de Marcel Koller a immédiatement répondu au niveau de l’engagement et c’est même Alderete, de la tête sur corner, qui s’est procuré la première occasion de la rencontre, à la 7e minute.

Widmer en feu

Juste après le quart d’heure, une frappe de Widmer a été déviée juste au-dessus de la transversale de Trapp. Dans la foulée (17e), une reprise de Cabral a fui de peu le cadre, puis Widmer a obligé le gardien de l’Eintracht à une belle parade (25e). Une minute plus tard, ce même latéral droit a failli ouvrir le score, le cerbère francfortois sortant miraculeusement son envoi puissant pris des 8 mètres.

L’Eintracht n’y arrivait pas comme il l’entendait dans le jeu et a tenté de s’approcher des buts de Nikolic sur des coups de pieds arrêtés, via notamment la grande taille de Dost (45e). Une tête de Hinteregger (18e) est, par exemple, passée juste à côté de la lucarne. Comme le coup franc de Da Costa (40e), parti bien trop haut. Il aura fallu attendre la 32e minute et un boulet de Kostic mal cadré pour voir une vraie opportunité créée par des pieds venus des rives du Main.