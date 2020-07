il y a 40min

Snooker

Le «Federer du Tapis», premier Suisse à disputer le mondial

Alex Ursenbacher (24 ans) s’est extirpé des qualifications à Sheffield et participera à la plus prestigieuse compétition du Tour: le championnat du monde.

par Grégory Beaud

Alex Ursenbacher découvrira le «Crucible Theater» de Sheffield World SnookerFederation

Une boule noire d’Andrew Higginson qui décide de ne pas tomber dans la poche et Alex Ursenbacher a ensuite «nettoyé» la table. Vainqueur 10 manches à 8 de son troisième tour qualificatif en vue du championnat du monde de Sheffield, le Bâlois sera le premier Suisse à jouer dans le fameux «Crucible Theater», salle hôte de la prestigieuse compétition. «Cela me rend très fier d’être le premier Suisse à y parvenir, a-t-il remarqué après son succès. Je ne me suis jamais rendu dans cette salle. Depuis que je suis pro, c’est une règle que je me suis imposée. Tant que je n’ai pas mérité par mes résultats d’aller quelque part, je n’y vais pas. C’est pourquoi je suis si impatient de pouvoir enfin découvrir cette enceinte.»

Places limitées

Coronavirus oblige, la manifestation ne se déroulera pas devant des gradins remplis. Sur les 1000 places disponibles, seules 300 seront occupées pour la première rencontre du Suisse. «Mais comme je n’ai jamais vu à quoi cela ressemble lorsque c’est plein, je ne verrai pas la différence, a-t-il rigolé. Plusieurs amis m’ont dit qu’ils viendraient si je me qualifie. On verra si ce sera possible pour eux de se déplacer.»

Dans le monde du snooker, Alex Ursenbacher n’est pas un inconnu puisqu’il en est à sa septième saison en tant que professionnel. Classé actuellement au 87e rang mondial, il a déjà réalisé quelques «coups», comme lorsqu’il s’était imposé face à la légende Ronnie O’Sullivan lors de l’Open du Pays de Galles, en 2019.

Ses bons résultats lui ont valu le surnom de «Federer du Tapis» (Federer of the Baize, en anglais dans le texte). Sa nationalité a joué un rôle, évidemment. Mais pas uniquement. «Avec Roger Federer, nous sommes nés dans le même village, a-t-il détaillé. J’y ai vécu six ans, donc je comprends pourquoi on m’a affublé de ce surnom. Et je n’ai pas de problème avec ça.»

Tirage compliqué

Mercredi, le sort lui a réservé un adversaire coriace pour le premier tour du Championnat du monde: Barry Hawkins, 15e joueur mondial. «J’ai l’impression de pouvoir battre tout le monde si je suis dans un bon jour, a-t-il avancé. Mais c’est une chose de le dire et c’en est une autre de le faire.» Dans le passé, les deux hommes se sont affrontés à deux reprises. C’était en 2013 lors de la première année pro d’Alex Ursenbacher. Il n’avait pas gagné la moindre manche. Depuis, le Bâlois a effectué une belle progression.

Cette compétition qui se déroule dans un contexte spécial en raison de la pandémie de coronavirus n’a pas influencé la décision du Rhénan de s’aligner à Sheffield, son premier tournoi depuis la pause forcée liée à la maladie. «Même avec les problèmes de quarantaine, cela a toujours été clair pour moi que j’allais jouer ce Championnat du monde. Lorsque l’on regarde les matches à la TV, on ne se rend probablement pas compte de l’importance majeure de cette manifestation. Maintenant que j’y suis, je pense que je comprends un peu mieux.»