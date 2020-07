Actualisé 26.06.2020 à 16:03

Le festival Glastonbury craint la faillite

Angleterre

Son fondateur, Michael Eavis, a peur pour l'avenir de l'événement musical s'il n’a pas lieu non plus en 2021. Il a expliqué au «Guardian» qu’ils n’ont pas les moyens de tenir un an de plus.

par LeMatin.ch

Glastonbury est l'un des plus grands festivals au monde, avec quelque 200 000 personnes qui affluent dans le Somerset, dans le sud-ouest de l'Angleterre. AFP

Le fondateur du festival de Glastonbury, Michael Eavis, craint que son événement, qui a plus de 50 ans, ne fasse faillite si le spectacle n'a pas lieu en 2021. L'édition de cet été, qui devait se tenir ce week-end, du 26 au 28 juin, a été supprimée en raison de la pandémie de Covid-19 et, maintenant, Michael Eavis et ses associés croisent les doigts pour un retour l'an prochain.

Le patron du festival a expliqué au «Guardian» que Glastonbury 2021 doit avoir lieu. «Nous devons fonctionner l'année prochaine, sinon nous ferions sérieusement faillite... Il faut que ça se tienne pour nous, nous devons continuer. Sinon, ce sera rideau! Je ne pense pas que nous puissions attendre un an de plus. Nous n'avons pas de ressources illimitées. Nous en avons assez pour organiser le prochain évènement.»

Paul McCartney en tête d'affiche?

Sa fille Emily, qui l’aide maintenant dans l’organisation, explique que l'équipe de Glastonbury se trouverait dans une « situation très grave si nous devions annuler l'évènement de l'année prochaine; mais alors toute l'industrie du spectacle vivant sera en péril si nous avons un autre été sans festival. Et nous ne savons pas quel niveau de soutien gouvernemental sera accordé à cette industrie. Ce festival a toujours évolué et trouvé des moyens de survivre, et je suis sûre que nous y arriverons à nouveau. Muter pour survivre!»

Emily Eavis espère cependant que Paul McCartney reviendra pour remplir son rôle prévu de tête d'affiche, qui a été annulé cette année, et elle croise les doigts pour un retour d'Adele: «Nous aimerions qu'Adele revienne. Je veux dire qu'Adèle est une enfant du festival. Elle a grandi en quelque sorte en venant ici.»

Le meilleur, c'est Fleetwood Mac

Par ailleurs, Fleetwood Mac a été élu meilleur groupe de Glastonbury par les auditeurs de Spotify. Les fans ont été invités à voter pour les artistes qu'ils aimeraient le plus voir sur scène au festival, et le groupe de Stevie Nicks a battu Elton John et Led Zeppelin pour la première place.