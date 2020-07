Cinéma

Le FFFH de Bienne maintient son édition 2020

Bonne nouvelle pour les cinéphiles: le 16e Festival du film français d’Helvétie aura bel et bien lieu dès le 16 septembre, malgré le Covid. L’édition a été toutefois «repensée».

La 16e édition du Festival du film français d’Helvétie (FFFH), à Bienne (BE), aura bel et bien lieu. Elle se tiendra du 16 au 20 septembre avec une «version repensée», dans le respect des normes sanitaires et sauf dégradation de la situation pandémique.