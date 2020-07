Le football suisse se fait une sacrée pub

Football

Depuis la reprise des championnats et Super et Challenge League, les beaux buts sont légion. De quoi faire connaître nos championnats hors des frontières.

Pris individuellement, on ne se rend peut-être pas compte. Mais depuis une semaine, les «patates» se succèdent à un rythme effréné sur les pelouses du championnat de Suisse. Entre missiles à longue distance et autres frappes en pleines lucarnes, les gardiens de Super League et de Challenge League n'ont pas la vie facile depuis la reprise.