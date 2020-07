Le genou à terre, un «symbole de soumission»

Polémique

Dominic Raab, chef de la diplomatie britannique, s'est montré fortement critique au sujet du geste emblématique du mouvement contre le racisme, suscitant un véritable tollé.

«Cette histoire de mettre un genou à terre, je ne sais pas, peut-être que ça a une histoire plus large mais ça semble être tiré de «Game of Thrones», et ça me semble être un symbole de soumission et de subordination plutôt que de libération et d'émancipation», a déclaré Dominic Raab à Talk Radio. Le ministre a ajouté que lui-même ne posait le genou à terre que «devant la reine et devant madame, quand je lui ai demandé de m'épouser».