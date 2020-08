Mont-Blanc

Le glacier menace de s’effondrer, l’accès reste interdit

Dans la vallée de Courmayeur, en Italie, à deux pas de la frontière valaisanne, les autorités empêchent toujours tout véhicule de passer, vu le risque géologique établi.

«Personne ne passe! Ni voiture, ni vélo, ni piéton» : une barrière automatique et deux vigiles bloquent les accès de la route d'asphalte serpentant au creux de la vallée verdoyante, au pied des Grandes Jorasses et du glacier du Planpincieux, a constaté l'AFP.

Un homme regarde le glacer de Planpincieux depuis La Palud, in Courmayeur, Val Ferret, nord-ouest de l’Italie.

Dans la région italienne du Val d'Aoste, la vallée du Val Ferret, qui en cette période estivale fait la joie des touristes et des amateurs de montagne, est voisine de la célèbre station de Courmayeur et de l'entrée du tunnel du Mont Blanc, axe vital entre la France et l'Italie.