Le gouvernement défend la libre-circulation

Votation

Ce lundi devant la presse, Karin Keller-Sutter a lancé la campagne du Conseil fédéral contre l'initiative de l'UDC «pour une immigration modérée».

La conseillère fédérale a lancé la campagne sur la votation du 27 septembre lundi entourée de représentants des syndicats et du patronat, tous opposés au texte lancé par l’UDC et l’ASIN. C’est l’approche bilatérale entre la Suisse et l'Union européenne qui est en jeu.