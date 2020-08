Genève

Le Grand Conseil de la Nuit se rebiffe contre la fermeture

Après l’annonce la fermeture abrupte de leurs établissements, une quinzaine de boîtes et discothèques font part de leur incompréhension et demande des aides financières.

Le Chat Noir, L’Usine, Le Kraken, La Gravière ou Undertown, une quinzaine d’établissements nocturnes de Genève, réunis sous le nom du Grand Conseil de la Nuit, a décidé de réagir à la fermeture immédiate de leurs établissements le 31 juillet dernier et ce jusqu’au 23 août. Selon les chiffres des autorités genevoises, 40% des cas d’infection en augmentation sont liés à ces lieux festifs. Lors de cette annonce, le ministre de la Santé, Mauro Poggia, a déclaré: «Nous sommes d’autant plus désolés que les exploitants de ces établissements ont collaboré pour le travail de traçage».

Décision sans concertation

Ces regrets du conseiller d’État n’ont pas suffi à apaiser les patrons concernés qui le font savoir dans un communiqué publié mardi, signé par les coprésident(e)s Élisabeth Jaquet et Gil Charmillot: «L’annonce de la fermeture avec effet immédiat a été une surprise et un choc pour le Grand Conseil de la Nuit et ses membres. La décision de fermeture a été prise sans aucune concertation avec les acteur-trice-s de la vie nocturne, ce malgré les nombreux efforts fait pour assurer des événements conformes sur le plan sanitaire». Ils demandent qu’un expert indépendant puisse analyser la situation chiffrée.

Les patrons des lieux nocturnes estiment qu’ils ont fait leur travail en partenariat avec le Service du médecin cantonal: «Grâce à ce travail, un certain nombre de personnes susceptibles d’être contaminées ont pu être retrouvées et contactées». Selon eux, la fermeture de leurs établissements va provoquer des fêtes sauvages: «Ces soirées, dénuées de toutes procédures et prévention visant à lutter contre la propagation du virus, deviendront incontrôlables, avec tous les risques que cela comporte pour le public et les riverains».