Somalie

Le Hajj, version Covid-19, met les éleveurs sur la paille

La chute drastique des exportations de bétail vers l’Arabie saoudite, pour le pèlerinage de la Mecque, complique la vie des éleveurs somaliens.

Et les éleveurs somaliens en payent le prix. «Le business est mauvais», résume Yahye Hassan, qui travaille dans le plus grand marché aux bestiaux de Mogadiscio.

Le chameau en baisse

Près de deux tiers des exportations de bétail somalien sont normalement à destination de l'Arabie saoudite, selon la Banque mondiale. Ainsi en 2015, plus de cinq millions de têtes de bétail – chèvres, moutons, chameaux et vaches – avaient fait le voyage depuis les ports somaliens vers le royaume saoudien.

«Vendre plus de chèvres»

Pour les éleveurs et commerçants somaliens, déjà confrontés à des décennies de conflit et d'instabilité politique, et soumis à des cycles de sècheresse de plus en plus rapprochés et à une invasion en cours de criquets pèlerins, les restrictions pesant cette année sur le Hajj pourraient être le coup de trop.