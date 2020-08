Bande de Gaza

Le Hamas tire des roquettes vers la Méditerranée

Au moins huit roquettes ont été lancées ce lundi par les islamistes du Hamas afin d’envoyer un «message» à Israël face à leurs «agressions», a indiqué une source proche du mouvement palestinien.

Les islamistes du mouvement palestinien Hamas ont tiré lundi des roquettes vers la mer Méditerranée depuis la bande de Gaza qu’ils contrôlent après des échanges de tirs ces derniers jours avec Israël, selon des sources sécuritaires et des témoins.

Ces roquettes sont un «message» à Israël pour lui signifier que les groupes armés à Gaza ne «resteront pas silencieux» face au blocus et aux «agressions» israéliennes, a indiqué à l’AFP une source proche du Hamas.

Frappes de représailles

La dernière de ces frappes est intervenue dans la nuit de dimanche à lundi. L’armée israélienne a annoncé que ses avions de combat avaient frappé des postes d’observation du Hamas dans le nord de Gaza, enclave paupérisée de deux millions d’habitants sous blocus israélien depuis plus d’une décennie. Le Hamas et Israël se sont livrés trois guerres (2008, 2012, 2014).

Affrontements sporadiques

Malgré une trêve l’an dernier, favorisée par l’ONU, l’Égypte et le Qatar, les deux camps s’affrontent sporadiquement avec des tirs de roquettes, d’obus de mortier ou de ballons incendiaires depuis Gaza et des frappes de représailles de l’armée israélienne.

«Ces roquettes et ballons incendiaires sont des messages du Hamas à Israël pour améliorer les conditions économiques dans l’enclave, alléger le blocus et mettre en oeuvre une partie des accords conclus par les deux camps via l'Egypte», a dit à l’AFP Jamal Al-Fadi, professeur de sciences politiques à l’Université al-Azhar de Gaza. «Je ne m’attends pas à une guerre car aucun camp ne souhaite de guerre» à ce stade, a-t-il ajouté.