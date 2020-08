Éditorial

Le harcèlement, ce poison protéiforme qui n’a pas de loi

En 2017, Yannick Buttet avait été la première personnalité suisse prise dans le mouvement #MeToo. Cela avait secoué le Parlement. Mais le harcèlement sexuel n’est pas parvenu à s’imposer comme un sujet à Berne.

La présidente du Conseil général de Monthey (VS) a dénoncé lundi dans la presse le comportement de l’ex-conseiller national Yannick Buttet dans un café de Monthey. Cette scène de bistrot valaisanne a fait le tour des médias jusqu’en Suisse allemande. En 2017, dans les suites de l’affaire Weinstein aux États-Unis, la campagne contre l’élu du PDC avait été si violente outre-Sarine qu’elle reste encore dans les mémoires.

À l’époque, six élues anonymes avaient dénoncé l’attitude du conseiller national, empêtré par ailleurs dans une affaire privée. Sonné par les révélations, le Parlement avait même fait appel à une structure extérieure pour permettre à d’autres personnes de se confier en toute liberté. Sans grand succès et depuis, le soufflé est retombé. Nul cas de harcèlement sexuel n’est plus venu troubler les murs du Palais fédéral.