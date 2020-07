Les parents de Maddie démentent avoir reçu une lettre du juge

Allemagne

La justice allemande a confirmé le meurtre de Maddie à ses parents, affirme «The Mirror». Faux, archi-faux clament, furieux, Kate et Gerry McCann.

Cette information a été démentie dans la foulée par les parents de Maddie. «La nouvelle largement diffusée selon laquelle nous avons reçu une lettre des autorités allemandes qui affirment qu'il y a des preuves ou des indices que Madeleine est morte est fausse», ont ils publiquement déclarés, rapportent d'autres médias britannique dont le «Daily Mail». «Comme beaucoup d'histoires médiatiquement non fondées, cela a provoqué des angoisses inutile aux amis et à la famille et a une fois de plus perturbé nos vies.»